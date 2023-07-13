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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية" تحل 40500 شكوى خلال النصف الأول من 2023

خط ساخن مياه المنوفية
خط ساخن مياه المنوفية

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الخط الساخن 125 استقبل خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 40497 شكوى، وتم حلها. 

وأضاف صالح، أن الخط الساخن استقبل على مدار 24 ساعة خلال تلك الفترة (20003) شكوى تخص المياه (ضعف، انقطاع، تسريب، محابس) بالإضافة إلى (18476) شكوى تخص الصرف الصحى (طفوحات، تسريبات) ( 463) شكوي تخص جودة المياه و( 70) شكوى في مجال المشروعات و(1485) شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

وأشار نجيب إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي إحدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الإتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق  الخط الساخن  125 من أى تليفون أرضي، والواتس 01220906668، أو من أى محمول 048/2175428 - 048/2175042؛ والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg ؛سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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