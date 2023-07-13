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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هشام فؤاد: "العامة للمرافق" تطلق مشروعا صحيا يخدم نصف مليون عامل

هشام فؤاد
هشام فؤاد

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، عن مشروع الرعاية الصحية الجديد للعاملين في قطاعات المرافق العامة مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وغيرها على مستوى الجمهورية.

وأوضح فؤاد أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية بنسب خصم تصل إلى 60% من خلال مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل طبية، بالإضافة إلى توفير خدمات توصيل النتائج الطبية والأدوية إلى المنازل عبر تطبيقات إلكترونية. وسيتم توزيع كتيب إلكتروني يحتوي على عناوين وقوائم الأسعار لتلك المؤسسات العلاجية على العمال في مواقع العمل وصفحات النقابة العامة ولجانها النقابية. ويأتي هذا المشروع استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للعمال وتحقيق مطالبهم الصحية والاجتماعية.

وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، تشكيل لجنة إدارية وطبية لمتابعة جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها العاملون وأسرهم، والتواصل المستمر معهم عبر آليات النقابة ولجانها، وسيتم الإعلان عن خط ساخن قريبًا لتسهيل التواصل. وأضاف فؤاد أن النقابة ستتابع سير عمل المشروع بجودة وكفاءة عالية، وستقوم بالتقييم المستمر للخدمات الطبية وتنظيم آليات العمل بشكل دوري وإحكام الرقابة على آداء المشروع وفاعليته.

كما أوضح فؤاد أن النقابة تعمل على إطلاق مركز إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر خدمات النقابة والتواصل المستمر مع أعضائها، ودعم مراكز الاتصال وتطوير الخدمات النقابية لخلق مناخ جديد للتواصل يواكب التطور والحداثة بما يخدم مصالح العاملين ويقدم لهم أفضل الخدمات بأسهل وأسرع الوسائل.

الرعاية الصحية مياه شرب كهرباء حياة كريمه الخدمات الطبية

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