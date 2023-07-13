إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام بورتو أكتوبر بالجيزة، وجرى إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكلف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين وجود 12 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.