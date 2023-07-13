ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

جريدة الدستور

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام بورتو أكتوبر بالجيزة، وجرى إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكلف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين وجود 12 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

إنقلاب سيارة ربع نقل بورتو أكتوبر

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى