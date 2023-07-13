بعد رحيل فيجهورست.. 3 مهاجمين على طاولة مانشستر يونايتد في الصيف

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صفقة هجومية مميزة ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

يأتي ذلك بعدما انتهت فترة إعارة الهولندي فوت فيجهورست بنهاية الموسم الماضي، لتقرر إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل وعدم تفعيل بند الشراء من بيرنلي.

ولم يقدم فوت فيجهورست الأداء المنشود منه في الموسم الماضي 2022-2023، حيث شارك في 31 مباراة، سجل خلالهم هدفين فقط، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

مهاجمون مرشحون على طاولة مانشستر يونايتد

وحسب التقارير الصحفية، وتحديدًا موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، والمتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، فهناك ثلاث مهاجمين مُرشحين متواجدين على طاولة مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد، وذلك على النحو التالي:

1- البرتغالي جونسالو راموس (بنفيكا)

شارك جونسالو راموس في 106 مباراة مع فريق بنفيكا البرتغالي، سجل خلالهم 41 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب البرتغالي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة بنفيكا في عام 2025.

البرتغالي جونسالو راموس

2- الدنماركي راسموس هويلوند (أتالانتا)

شارك الدنماركي راسموس هويلوند في 34 مباراة مع فريق أتالانتا الإيطالي، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الدنماركي، صاحب الـ20 عامًا، رفقة أتالانتا في عام 2027.

الدنماركي راسموس هويلوند

3- الفرنسي راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت)

شارك الفرنسي راندال كولو مواني في 46 مباراة مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة آينتراخت فرانكفورت في عام 2027.

وكان راندال كولو مواني قد شارك مع منتخب بلاده فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، واشتهر بإهداره فرصة ثمينة للفوز في المباراة النهائية من المونديال.