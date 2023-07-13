برعاية مصرية.. 8 بنود لحل الأزمة السودانية اعتمدتها دول جوار السودان

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، والتى عقدت بقصر الاتحادية فى القاهرة، مؤكدا ضرورة الحل السياسي لأزمة السودان، وجاءت بنوده على النحو التالي:

- التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع على أنه شأن داخلي، وعدم تدخل أطراف خارجية في الأزمة.

- الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد الأمني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والتزام الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

- التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها وانتشار عوامل الفوضى كالإرهاب والجريمة المنظمة، الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار.

- التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها بشكل شامل، خاصة أن استمرار الأزمة يترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين إلى دور الجوار؛ بما يمثل ضغطًا إضافيًا على مواردها، يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة المسئوليات بتخصيص مبالغ مناسبة، وفقًا للتعهدات المعلن عنها في مؤتمر دعم السودان.

- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمناطق الصحية والخدمية، وبذل قصارى الجهود لتوفير المساعدات اللازمة لمعالجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

- الاتفاق على تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع المنظمات المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات ووصولها للمناطق الأكثر احتياجا داخل الأراضي السودانية، ودعوة مختلف الأطراف لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة.

- التأكيد على الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية.

- الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية، على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.