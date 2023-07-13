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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق العرض المسرحي "أمادو" على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

صورة من العرض
صورة من العرض

أطلق فرع ثقافة الأقصر فعاليات العرض المسرحي "أمادو" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، أول أمس على مسرح القصر، ويستمر حتى ١٦ يوليو الحالى، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

تدور أحداث العرض عن أمادو ابن قبيلة المأساي بأفريقيا وصراعه مع أخوته من أجل الميراث مما يضطره لترك القبيلة والترحال ويقابله في رحلته داخل الغابة، ويرافقه أصدقاءه من الحيوانات وتدور أحداث كثيرة ومغامرات تؤكد من خلال الدراما المكتوبة إعلاء قيم الحق والخير والجمال لينتصر أمادو في النهاية ويقر من أخطئ بخطئه والعرض دعوة لمشاهديه بالتمسك بهذه القيم النبيلة وإعلائها.

العرض تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج أشرف النوبى الجنوبى، موسيقى وألحان المايسترو حسام حسنى، ديكور وملابس ومسكات هاني محمد، إستعراض إسلام مصطفي زيان، بطولة حمد خليفة، رمضان محمد، بغدادي محمد، هاجر حسانين، علاء أحمد.

العرض يقدمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

يلفغفغغقغ
يلفغفغغقغ
ليلالالبا
ليلالالبا
فرع ثقافة الأقصر قصر ثقافة الطود أمادو محمد زناتي عروض مسرح الطفل

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