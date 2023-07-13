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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق داخل جراج فى إمبابة دون إصابات

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمخلفات داخل جراج في إمبابة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق داخل جراج في إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبيّن من خلال المعاينة، اشتعال حريق بمخلفات داخل الجراج، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

الحماية المدنية راج في إمبابة أمن الجيزة

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