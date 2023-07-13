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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أسدل اليوم الخميس  الستار على ماراثون امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 ببورسعيد للشعب الثلاثة الأدبي والعلمي رياضيات والعلمي علوم.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على متابعته اليومية للعملية الامتحانية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لعقدها وللأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية على الجهود المبذولة لتأمين الطلاب ومقرات اللجان الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات حتى اليوم الأخير.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت اليوم بعقد امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن 5726 طالبا هو إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد هذا العام وقد أدوا الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية، مؤكدة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأكدت أن غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية واللجنة الثلاثية تابعت انتظام سير العملية الامتحانية عن كثب وعلى مدار الساعة طيلة فترة الامتحانات متمنية النجاح التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

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أجهزة الأمنية اجهزة الامن الادبي والعلمي اسدال الستار الامكانيات المتاحة

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