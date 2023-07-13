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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك دولة وزراعية بأسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضى زراعية بمركز ساحل سليم، خلال يوم واحد، من حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ21 للازالات التي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز ساحل سليم تمكنت من ازالة 3 حالات تعدى لمباني أملاك دولة بمساحة 340 مترا مربعان فضلاً عن إزالة 3 حالات زراعة أملاك دولة خاصة على مساحة 12 قيراطا و4 أسهم، تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة . جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

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اتخاذ كافة الإجراءات أراضي املاك الدولة استرداد أراضي إزالة 6 حالات تعدي الإجراءات القانونية اللازمة الالتزام بالجدول الزمني البناء المخالف التعدي على أملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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