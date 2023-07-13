الاثنين المقبل.. آخر موعد للتقديم لوظائف ميناء الحمراء البترولي

ينتهي موعد التقدم لشغل وظائف خالية بمنطقة ميناء الحمراء البترولي التابع لشركة بترول الصحراء الغربية – ويبكو إحدى شركات قطاع البترول، الاثنين المقبل 17 يوليو الجاري.

وكانت الشركة قد كشفت عن وظائف بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول عن عدد من التخصصات التالية.

1- مهندس أجهزة دقيقة وتحكم آلي للعمل بالمهام التالية:

صيانة و معايرة الأجهزة الدقيقة المختلفة (Flow/Pressure/Temperature/Level) و إعداد مخططات الصيانة الوقائية و المعايرة الدورية للمنظومة، و الخبرة العملية لأنظمة PLC ومعدات المفاتيح والمحركات والمحولات، و الإلمام بآخر التطورات في أنظمة التحكم DCS وأنظمة الأمان، و معرفة واسعة بمكونات أنظمة التشغيل الآلي والهندسة الكهربائية، و المعرفة السليمة لوحدات تطبيق SCADA وأنظمة التحكم

وكشفت شركة البترول انه يجب ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس هندسة قسم تحكم اّلى أو اتصالات أو ميكاترونكس أو كهرباء، ويتملك خبرة بمجال صيانة أجهزة التحكم الالى في المواقع البترولية لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 9 سنوات، بالإضافة لإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

2- مهندس كهرباء للعمل بالمهام التالية

تشغيل صيانة محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالموقع، و تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بالموقع بمستودع 7 ومستودع 8 ومحطات إطفاء الحريق البرية والبحري، و تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بمحطة طلمبات الشحن الجديدة، و تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بالـ 120 فدان، و تشغيل و صيانة لوحات بدأ وتشغيل والتحكم بجميع المحركات بالموقع، و صيانة طلمبات ومحركات الشحن البحرى و مكافحة الحريق الحالية والجديدة، و صيانة محركات المولدات الكهربية الحالية والجديدة، و صيانة البلوف وال (Mixers) الخاصة بمستودعات تخزين الزيت الخام، و متابعة وحدات المعالجة الخاصة بالمياه والصرف الصحي القديمة والجديدة، و تنفيذ مخططات الصيانة الوقائية و المعايرة الدورية للمنظومة.