"صرف صحي الإسكندرية" تنظم اجتماعا عن تنمية الموارد المائية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا تنسيقيًا هامًا بحضور الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية مع احدى الوفود الأجنبية بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لبحث سبل التعاون في مجال الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية .

واستعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات المتخذة للتغلب علي تلك التحديات ودعم الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وأثر ذلك على حياة المواطنين.

- توفير مياه الشرب والصرف الصحي هي الأساس لتحسين مستوى معيشة الشعوب

وأكد أن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي هي الأساس لتحسين مستوى معيشة الشعوب ومن أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تولي الدولة اهتماما كبيراً للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة.

وأشار إلى حجم التطور الكبير في الانتقال من مفهوم التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج ومياه المصارف المعالجة.

وأوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية دعم الدولة الكبير في مجال ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من المياه الجوفية ومياه التحلية من البحار.

وكان قد أجرى المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ومدي جاهزيتها وانتظام العمل بها.

وتفقد "نافع" سير العمل بمحطة معالجة التنقية الغربية بطاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة التنقية الشرقية بطاقة استيعابية 800 ألفم3/يوم، ومحطة معالجة الهانوفيل بطاقة استيعابية 20 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة ك21 بطاقة تصميمية 180 ألف م3/يوم.

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