القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بـ"سكين" في البساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بـ«سكين»، بسبب مشادة كلامية بمنطقة البساتين، وتم التحفظ علي أداة الجريمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل.

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتم تحرير محضر بالوقاعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.