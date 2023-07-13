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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية مخلصة لإنهاء الصراع العسكرى

النائب طارق تهامى
النائب طارق تهامى

أشاد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بقمة دول جوار السودان، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت في القاهرة، صباح اليوم الخميس.

وقال طارق تهامي، في بيان صحفي، منذ قليل، إن القمة هي مبادرة مصرية مخلصة تستهدف إنهاء الصراع العسكري في السودان الشقيق.

وأشاد "تهامي" بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة، والتي أكد فيها أن التدهور في السودان يتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وهو ما يتيح الاستجابة الإنسانية للأزمة الحادة من كل أطراف المجتمع الدولي، ويتطلب معالجة جذورها عبر التوصل لحل سياسي شامل.

وقال طارق تهامي إن الموقف المصري كان واضحًا منذ اندلاع الأزمة، وهو عدم الانحياز إلا لمصلحة الشعب السوداني الشقيق الذي يستحق المساندة والحماية من نيران الصراع العسكري القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع ضرورة إجراء حوار جاد مع كل أطراف النزاع، مشيرًا إلى أن مصر فتحت أبوابها على الفور للأشقاء السودانيين. 

النائب طارق تهامي دول جوار السودان عضو مجلس الشيوخ قوات الدعم السريع قمة دول جوار السودان لرئيس عبد الفتاح السيسي

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