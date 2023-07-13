سها الجندى تعرض تفاصيل إطلاق "شركة المصريين في الخارج"

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.

وفي بدء كلمتها، رحبت وزيرة الهجرة بالحضور من الأشقاء العرب ورجال الأعمال من عدة دول، على أرض محافظة الإسكندرية العريقة، التي تمثل مزيجا من مختلف الحضارات التي ترعرعت على أرضها، وتمثل ركيزة تاريخية مهمة.

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها فيما يخدم أهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، وعلى رأسها الدور الحيوي لغرفة تجارة الإسكندرية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات، كما أن الوزارة تستهدف الترويج لتجربة المركز المصري الألماني على مستوى دول المتوسط.

وأشارت إلى التعاون مع الجانب الأوروبي وتوفير تدريبات من أجل التوظيف، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرة لاتفاقية التجارة الحرة أفريقيا، بجانب الاستفادة من اتفاقيات الإيجاد، والتوسع في الاستثمارات في أفريقيا، مؤكدة أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حريصون على التوسع في الاستثمار في مصر في مجالات مختلفة، ومن بينها العقارات والمجال الزراعي والثروة الداجنة والحيوانية والأسماك وصناعات الدواء وغيرهم، حيث أشارت إلى عدد من النماذج التي نجح فيها المستثمرون المصريون في مصر، مضيفة: "نتطلع لأبعاد مختلفة للشراكة مع الغرفة التجارية لصالح الاستثمار المصري والشباب وتوفير فرص العمل، مؤكدة ترحيبها بكل أوجه التعاون والتدريب من أجل التوظيف".

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، إذ أن الاحترافية والإتقان والانضباط هو الشعار الذي نرفعه لتوفير خريج متميز لأسواق العمل، مؤكدة التعاون مع الجانب الإيطالي في تدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الأشقاء في السعودية وحملات التوعية قبل السفر، وكذلك التعاون مع الجانب الهولندي لإتاحة وتدريب العمالة، وكذلك الاتفاق مع المجر، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن اللقاء يتناول تفاصيل إطلاق "شركة المصريين في الخارج"، والتي يقوم بتأسيسها مجموعة نواة من كبار المستثمرين المصريين في مختلف دول العالم، كما يتطرق إلى عقد مؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة التي تعد التجمع الأكبر والأهم لممثلي الجاليات من كافة البلاد العربية والأوروبية والأمريكية، كما بحث اللقاء الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة مع أفريقيا"، والمقرر أن يشارك فيه مستثمرون ورجال أعمال بارزين من المصريين بالخارج والأشقاء الأفارقة.

وأعلنت وزيرة الهجرة أن اللقاء يهدف إلى دعم جهود الدولة في الترويج للاستثمار والحرص على نقل مدى التطور الذي تشهده الدولة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وما تلقاه مجالات الإنتاج من الدعم والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثمر عن تعديل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية والمصرية بالخارج والداخل، فضلًا عن إنشاء مناطق صناعية في محافظات مصر، وإطلاق خارطة الاستثمار الصناعي، وتيسير إجراءات الرخصة الذهبية وإطلاق الشركات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اللقاء ناقش سبل إرساء أسس مستدامة وموحدة للهجرة ذات الاتجاه الإيجابي ودعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد وإتاحة مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقا للاحتياجات المطلوبة في الداخل والأسواق الخارجية، وتنمية المهارات واللغات وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، وضمان عمالة ماهرة تعي ثقافة المجتمعات الموفدة إليها.

وأشارت الوزيرة سها جندي إلى أهمية الاجتماع اتصالا بكون الكثير من المستثمرين المصريين في الخارج من أعضاء الغرف التجارية، لافتة لأهمية بحث توجهات الاتحادات المنظمة وتنسيق جهودهم مع المستثمرين والمصدرين والمستوردين من المصريين في الخارج، خاصة مع وجود كبار المستثمرين العاملين في مختلف المجالات، والذين شاركوا في وصول منتجاتنا الزراعية وتربعها على قمة المنتجات في دول الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول المستقبلة لوارداتنا.

كما بحث اللقاء إمكانية إقامة المعارض لأعضاء اتحاد الغرف التجارية سواء على هامش المؤتمرات أو في الخارج بهدف الترويج للمنتج المصري، وبحث دور المصريين في الخارج في تعزيز مكانة منتجاتنا.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود المستثمرين المصريين بالخارج وما يقومون به من مشروعات متميزة، سواء داخل مصر أو في خارجها، ما يعزز التواصل وتبادل المنافع، بجانب تقديم حلول لتوفير حياة كريمة وتعزيز الخدمات المقدمة للناس في مناطق مختلفة.

