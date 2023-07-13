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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مهرجان العلمين حملة تسويقية للاستثمارات المصرية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية والتسويق الجيد من أهم وأبرز المحاور التي كانت غائبة خلال العصور السابقة، فعلى الرغم من امتلاك الدولة المصرية للعديد من المقومات والفرص والموارد المتاحة، إلا أن التسويق الجيد لم يكن على قدر هذه الموارد، ومن ثم الدولة تتجه الآن لتعظيم الاستفادة من الكم الكبير من المشروعات القومية والطفرة فى البنية التحتية والفرص الاستثمارية والمقومات السياحية.

وتابع القطامي في تصريحات له اليوم: "مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار (العالم علمين)، جاء ليترجم هذا الأمر والاهتمام فى واقع ملموس، وأصبح التسويق والترويج للفرص الاستثمارية حقيقة وواقعًا ملموسًا، خاصة أن العالم كله يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب والترويج للفرص السياحية، ومن هذا المنطلق كانت الدولة المصرية على قدر المسئولية فى ملف الترويج والتسويق الجيد للفرص وفقًا للموارد المتاحة لديها والمقومات".

وأكد النائب أن مهرجان العلمين الجديدة رسالة بما تشهده هذه المدينة بل ومصر بشكل عام من تغيير جذرى على مختلف الأصعدة، وفقًا لخطة التنمية المستدامة وذلك بهدف بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال مهرجان يعد هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والذي يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية وحفلات غنائية.

وأشار إلى أن الترويج للاستثمار وتوفير فرص عمل والترويج للسياحة ودعم الثقافة والفنون أبرز المكاسب من مهرجان العلمين الجديدة، حيث يعتمد في الأساس على استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة، ما يجعله بمثابة حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها، علاوة على مخاطبته للدول المهتمة بالسياحة الشاطئية. 

النائب عمرو القطامي الوطن العربى توفير فرص عمل عضو مجلس النواب لتنمية المستدامة للفرص الاستثمارية مهرجان العلمين الجديدة 2023

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