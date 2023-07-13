معرض جديد لتوزيع الملابس مجانًا على المحتاجين بكفرالشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، في تنظيم معرض جديد بقاعة الماسة فى مركز الرياض وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى عزبة فرج وأبوراية والرصيف وأم سن والوزارية مركز الرياض.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجًا، واستمرارً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وأوضحت الدكتورة حسناء يونس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه تنفيذًا لتعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان بتنظيم المعرض وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن فرع الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.