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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الإنسانى.. الداخلية تساعد مسنة تعثرت بمنزلها

جريدة الدستور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في مساعدة سيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.

وكان تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة فى إنقاذ سيدة "مسنة" لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها، وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

الحماية المدنية وزارة الداخلية مدينة نصر

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