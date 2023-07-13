رئيس جنوب السودان: إنهاء الصراع فى السودان أولوية لدول الجوار

وجّه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر على تنظيم قمة دول جوار السودان لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، مؤكدًا أن إنهاء الصراع في السودان أولوية لدول الجوار.

وقال رئيس جنوب السودان خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان في القاهرة، الخميس، إن هذه القمة تأتي في توقيت حساس وحرج، والقمة تؤكد للعالم أجمع أن الصراع السوداني أولوية بالنسبة لدول جوار السودان.

رئيس جنوب السودان يطالب بوقف مستدام لإطلاق النار بالسودان

وطالب رئيس جنوب السودان أطراف النزاع في السودان بوقف فوري لإطلاق النار، مضيفًا: "أطالب بذلك لأن الحرب ستكون لها تداعيات سلبية على الوضع الأمني في السودان، بالإضافة إلى سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول جوار السودان".

وأكد ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، متابعًا: "نحن نشهد أوضاعًا حرجة من حيث الصحة والدمار تؤثر على جميع المناحي في السودان".