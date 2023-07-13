رئيس إفريقيا الوسطى: الأوضاع في السودان تشكل تهديدا وتحديا لاستقرار المنطقة

وجه رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مهنأ بعقد قمة دول جوار السودان، التي تطرح فيها الأفكار فيما بين دول الجوار لحل أزمة السودان التي أثرت على المنطقة وتنميتها.

وقال خلال كلمته بقمة دول جوار السودان في القاهرة، الخميس: “إن الوضع حرج في السودان ويبعدنا كل يوم عن الأهداف”، مطالباً الأشقاء في السودان باللجوء إلى الحوار لتسوية الأزمة.

وتابع أن الأوضاع الحالية في السودان تشكل تهديدا وتحديا لاستقرار المنطقة.

ولفت رئيس أفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا إلى أن الأوضاع في السودان تعرقل التنمية الاقتصادية في دول الجوار، إذ أن تداعيات الأوضاع في السودان انعكست على أمن واقتصاد المنطقة، داعيا دول الجوار للعب دور الوساطة لاستعادة الأمن والسلام في المنطقة، متمنيا نجاح القمة وتحقيق أهدافها.