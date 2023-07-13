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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة "بلبيس" بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,500,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش الشرقية

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