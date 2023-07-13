عشماوي: تطوير 80 مكتب سجل تجاري من 108 مكتبا على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، العمل على تطوير 108 مكاتب سجل تجاري، في إطار خطة تطوير مكاتب السجل التجاري المتميزة وربطها ضمن خطة التحول الرقمي.

وقال عشماوي لـ"الدستور "، إن تطوير ورقمنة المكاتب يجري على 3 مرحل، الأولى تشملت تطوير 50 مكتبا، والثانية 31 مكتبا، ليتم الانتهاء من تطوير 80 مكتبا، لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل المنشأت التجارية وربط مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

وتخدم مكاتب السجل التجاري جميع منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات بجميع المحافظات سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات ،كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى لإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

