ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"‏الدستور" يخترق معسكر الزمالك.. تفاصيل خطة مواجهة الأهلى

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

شهد التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فردية خاصة من خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، حيث حرص على تحفيظ بعض اللاعبين المهام الخاصة بهم الدفاعيه والهجومية استعدادًا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها غدًا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 للدوري الممتاز لكرة القدم.

‏وطلب أوسوريو من اللاعبين القيام بمهام ثلاثية خلال مباراة القمة حتى يقوم كل لاعب بأداء مهمته الدفاعيه والهجومية المكلف بها بجانب مهمة الرقابة اللصيقة لبعض اللاعبين ومفاتيح اللعب في النادي الأهلي.

‏وركز أوسوريو على المهام الخاصة للاعبي خط الوسط لعمل ازدحام في منطقة الوسط لإيقاف تحضير هجمات لاعبي النادي الأهلي من أجل إفسادها مبكرًا.

‏كما حرص أوسوريو على مشاهدة عدد من مباريات الأهلي الأخيرة بالفيديو وعرضها على اللاعبين وكشف عن بعض الثغرات في طريقة الأهلي ومفاتيح اللعب في صفوفه والتركيز عليها خلال مباراة القمة وتحفيظ لاعبي الزمالك للمهام الخاصة خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز بالقمة.

وكان أعلن أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة  في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم "إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

الدوري الممتاز الكولومبي خوان كارلوس خط الدفاع مباراة القمة أمام الأهلي الزمالك تعليمات أوسوريو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

ضبط المتهمين بقتل تاجر خردة بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى