"‏الدستور" يخترق معسكر الزمالك.. تفاصيل خطة مواجهة الأهلى

شهد التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فردية خاصة من خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، حيث حرص على تحفيظ بعض اللاعبين المهام الخاصة بهم الدفاعيه والهجومية استعدادًا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها غدًا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 للدوري الممتاز لكرة القدم.

‏وطلب أوسوريو من اللاعبين القيام بمهام ثلاثية خلال مباراة القمة حتى يقوم كل لاعب بأداء مهمته الدفاعيه والهجومية المكلف بها بجانب مهمة الرقابة اللصيقة لبعض اللاعبين ومفاتيح اللعب في النادي الأهلي.



‏وركز أوسوريو على المهام الخاصة للاعبي خط الوسط لعمل ازدحام في منطقة الوسط لإيقاف تحضير هجمات لاعبي النادي الأهلي من أجل إفسادها مبكرًا.

‏كما حرص أوسوريو على مشاهدة عدد من مباريات الأهلي الأخيرة بالفيديو وعرضها على اللاعبين وكشف عن بعض الثغرات في طريقة الأهلي ومفاتيح اللعب في صفوفه والتركيز عليها خلال مباراة القمة وتحفيظ لاعبي الزمالك للمهام الخاصة خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز بالقمة.

وكان أعلن أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم "إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.