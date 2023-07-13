عمرو الفقى: نسعى لتقديم مهرجانين سنويًا فى القاهرة والعلمين الجديدة

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، متابعًا: "نهدف إلى تقديم مهرجانين سنويًا في العلمين الجديدة والقاهرة لاستعادة مكانة مصر سياحيًا وثقافيًا".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت"، أن مدينة الإسكندرية قديمًا كان يأتي لها السياح من جميع أنحاء العالم، لكن هذا الأمر تأثر مع الزحام وقلة التخطيط.

ولفت إلى أن "مدينة العلمين الجديدة تتميز بجودة كبيرة في التخطيط، وبالتالي نحن نتوقع قدوم السياح للعلمين، وهو ما بدأ يحدث بالفعل"، مضيفًا: "السياحة الداخلية في العلمين الجديدة كبيرة جدًا".

وتابع: "إحنا مش عاملين مهرجان لمجرد ناس تغني، إحنا عاملين مهرجان متكامل يتضمن غناء، مسرح، وألعاب رياضية وغيرها"، متمنيًا أن يخرج المهرجان بالشكل اللائق.

واستكمل: "نهدف إلى إحياء الثقافة والرياضة والمسرح الذي يجب أن يعود مرة أخرى بقوة"، مؤكدًا أن المسرح المصري هو رائد مسارح الوطن العربي كلها.