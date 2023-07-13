ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو الفقى: نسعى لتقديم مهرجانين سنويًا فى القاهرة والعلمين الجديدة

جريدة الدستور

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعيد مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، متابعًا: "نهدف إلى تقديم مهرجانين سنويًا في العلمين الجديدة والقاهرة لاستعادة مكانة مصر سياحيًا وثقافيًا".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت"، أن مدينة الإسكندرية قديمًا كان يأتي لها السياح من جميع أنحاء العالم، لكن هذا الأمر تأثر مع الزحام وقلة التخطيط.

ولفت إلى أن "مدينة العلمين الجديدة تتميز بجودة كبيرة في التخطيط، وبالتالي نحن نتوقع قدوم السياح للعلمين، وهو ما بدأ يحدث بالفعل"، مضيفًا: "السياحة الداخلية في العلمين الجديدة كبيرة جدًا".

وتابع: "إحنا مش عاملين مهرجان لمجرد ناس تغني، إحنا عاملين مهرجان متكامل يتضمن غناء، مسرح، وألعاب رياضية وغيرها"، متمنيًا أن يخرج المهرجان بالشكل اللائق.

واستكمل: "نهدف إلى إحياء الثقافة والرياضة والمسرح الذي يجب أن يعود مرة أخرى بقوة"، مؤكدًا أن المسرح المصري هو رائد مسارح الوطن العربي كلها.

عمرو الفقي مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين مهرجان العلمين الترفيهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل فى فيلا محمد الفايد بالإسكندرية

مصرع 5 وإصابة 7 إثر حادثى تصادم على طريق "مطروح- الإسكندرية" الساحلى

"ملابس فاضحة ورقص يثير الغرائز".. تفاصيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

أزمة فى وسط الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

خطة طلاب الثانوية بعد امتحان اليوم.. "خروج ونوم وفُرجة على الماتشات"

"فيفا" يدعم الأهلى والزمالك بـ650 ألف دولار من أرباح مونديال قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى