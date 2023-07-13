محافظ الدقهلية: إزالة 49 حالة بناء مخالف ضمن الموجة 21

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح مختار أن ما تمت إزالته اليوم 16 قرار إزالة بمساحة 1010 أمتار مربع، منهم عدد 15 قرار إزالة تعدي علي أملاك النيل بمساحة 210 أمتار مربع بمركز شربين وعدد 1 قرار إزالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمركز بلقاس ليصبح إجمالي ما تنفيذه من بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 إزالة 49 قرار إزالة منها 45 قرار إزالة تعود بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 972 مترا مربعا، و3 قرارات إزالة تعود بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 أسهم وقيراط، بالإضافة إلى عدد تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع.

وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها على قدم وساق، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.