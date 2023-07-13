ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة 49 حالة بناء مخالف ضمن الموجة 21

ازاله التعديات
ازاله التعديات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح مختار أن ما تمت إزالته اليوم 16 قرار إزالة بمساحة 1010 أمتار مربع، منهم عدد 15 قرار إزالة تعدي علي أملاك النيل بمساحة 210 أمتار مربع بمركز شربين وعدد 1 قرار إزالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمركز بلقاس ليصبح إجمالي ما تنفيذه من بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 إزالة 49 قرار إزالة منها 45 قرار إزالة تعود بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 972 مترا مربعا، و3 قرارات إزالة تعود بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 أسهم وقيراط، بالإضافة إلى عدد تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع.

وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها على قدم وساق، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملات التعديات

الأكثر قراءة

"ملابس فاضحة ورقص يثير الغرائز".. تفاصيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل فى فيلا محمد الفايد بالإسكندرية

"فيفا" يدعم الأهلى والزمالك بـ650 ألف دولار من أرباح مونديال قطر

غدًا يوم الحسم.. 4 فرق مهددة بالهبوط والمواجهات المباشرة تطيح بغزل المحلة

أزمة فى وسط الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

نائب وزير الإسكان يتابع مع بعثة البنك الدولى الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى الريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى