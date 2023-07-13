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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 610 أطنان قمامة من شوارع وميادين الدقهلية

نظافه
نظافه

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وبمشاركة 10 وحدات محلية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء أحياء شرق وغرب المدينة.

وقال مختار إنه تم رفع 610 أطنان قمامة و20 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بإشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة. 

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه جرى تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، وكذا رفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة"، واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية بمشاركة الوحدات المحلية في كل من دكرنس ومنية النصر وشربين وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين ولطخا وأجا وبني عبيد ونبروه.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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IMG-20230713-WA0136
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملات نظافة

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