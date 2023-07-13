وزير الرياضة: تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة للشباب على رأس أولويات الحكومة

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة للشباب يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة المصرية والقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من الفرص التدريبية والتمويلية أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة لتكون مصدرًا للدخل لهم، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من خطط التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

- استضافة مصر أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع الأمين العام لمنظمة الكونفجيس، لوسيت رينيه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على هامش استضافة مصر أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب 2023، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

وأعرب "صبحي" عن شكره العميق للشراكة المثمرة مع منظمة الكونفجيس على مدار الأعوام السابقة، حيث تم تمويل العديد من المشروعات للشباب، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية والفنية في التدريبات والمشاريع الصغيرة، مشيرًا إلى سعى وزارة الشباب والرياضة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوفير الدعم الملائم لريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة.

- التأكيد على أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من جانبها، شكرت لوسيت رينيه الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقبول استضافة أعمال اللجنة الفنية للمنظمة، والاهتمام الكبير الذي يوليه للشباب وحرصه على إشراكهم وتأهيلهم ليكونوا قادةً في المستقبل، مؤكدةً أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بالجهود التي تبذلها مصر في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأعربت الأمين العام لمنظمة الكونفجيس على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر، مشيدة بما شهدته داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثمنةً المجهودات العظيمة التي تبذلها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن منظمة الكونفجيس هي منظمة دولية غير حكومية، تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعد من بين أهم المنظمات الداعمة لريادة الأعمال في العالم.