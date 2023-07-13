عمرو الفقى: الأعمال التاريخية والوطنية مكلفة جدًا ونعد بالتطور المستمر

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة ساهمت بشكل كبير في تطور صناعة الدراما خلال الفترة الماضية، وإعادة الأعمال التاريخية والوطنية من جديد.

وأشاد "الفقي"، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة مع برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "cbc"، بالتنوع الدرامي الذي تقدمه الشركة وبينه الأعمال الوطنية والتاريخية مثل مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه هذا العام، مؤكداً أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية الوطنية والتاريخية مكلفة جدًا، معبرًا عن أمله في أن تلقى قبولا لدى المشاهد.

كما وعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاهدين بالمزيد من التطور المستمر في صناعة الدراما استكمالاً للسلسلة التي قدمتها الشركة للمواطن على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن استمرار الاهتمام بفعاليات كرة القدم وتطوير منظومة البث الرياضي والقنوات الإخبارية والوثائقية.