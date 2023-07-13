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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد نصبه على المواطنين.. تعرف على الاحكام الصادرة بشأن «مقاول عين الصيرة»

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مصر القديمة ، بمعاقبة سيد عزام، المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنوات في 66 قضية نصب.

وكان المتهم قد قال إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

أموال الضحايا النصب علي المواطنين شقق قضية نصب منطقة عين الصيرة الضحايا

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