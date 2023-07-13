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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى يكشف المخرجات المتوقعة لقمة دول جوار السودان

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف: إن "مخرجات قمة دول جوار السودان من الممكن أن نراها من خلال صوت مصر للتحضير والإعلان عن تلك القمة".

وأضاف "الطاهري"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في تقديري هيتم الترحيب بكل الجهود الإقليمية والدولية التي استهدفت حل النزاع في السودان، وسيتم التأكيد على وحدة السودان والحفاظ على مقدراته".

ولفت إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان هي عقيدة مصرية خالصة، وجزء رئيسي من هوية مصر الخارجية والحفاظ على الدولة الوطنية، وهذا المبدأ لا تهاون فيه عند مصر، مرددًا: "تقديري سيتم توجيه الشكر كذلك لعدد من دول الجوار على التسهيلات المقدمة للنازحين من السودان".

وتابع: "سيتم التوجيه بوقف عملية إطلاق النار تمهيدًا لبدء عملية سياسية، وكذلك التأكيد على دور المنظمات الإقليمية في مقدمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مع دعوة المجتمع الدولي لمساعدة دول الجوار وتحمل الأعباء الناتجة عن هذا الصراع، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته".

ولفت إلى أنه سيتم التأكيد على البُعد الإنساني من عمليات إغاثة والدواء والإعاشة وغيرها من الأمور التي نتجت عن الصراع، نحن أمام وضع إنساني لا يليق بأهالينا في السودان، ونتمنى أن تتحقق آمال السودانيين والتي يعولون على قمة دول الجوار بالرعاية المصرية.

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