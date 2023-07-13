يحيي الكاثوليك ذكراه.. قصة القديس هنري الثاني الإمبراطور

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، بذكرى رحيل القديس هنري الثاني الأمبراطور.

في ذكراه اليوم من هو القديس هنري الثاني الإمبراطور



ولد هنري الثاني إمبراطور الغرب في ولاية باﭬاريا في ألمانيا يوم 6 مايو عام 972.

ونشأ القديس هنري الثاني الإمبراطور في أسرة لأبوين مسيحيين تقيين، هم هنرى ملك بافاريا وجيزيلا ابنة كونراد ملك بورغوندي.

كان شقيق القديس هنري الثاني الإمبراطور البكر أسقفاً وإحدى أخواته راهبة، بينما تزوجت أخت ثانية من ملك المجر استفانوس الذي أﹸعلن فيما بعد قديساً.

بعد أن تلقى القديس هنري الثاني الإمبراطور تربية مسيحية أصيلة خلف والده الملك في حكم البلاد.

نال القديس هنري الثاني الإمبراطور لقب "ملك ألمانيا وإيطاليا " ثم توجهﹸ البابا بندكتس الثامن في 22 فبراير عام 1014 امبراطورا على "الإمبراطورية الرومانية المقدسة".

اهتم القديس هنري الثاني الإمبراطور بواجباته الزمنية بكل مسؤولية وتفان عاش هو وزوجته كونيجوندا حياة قريبة من حياة الرهبان إذ ساهم الاثنان في تجديد الكنيسة وتشجيع الإرساليات.

قام القديس هنري الثاني الإمبراطور ببناء العديد من الكاتدرائيات على نفقته الخاصة، بما في ذلك كاتدرائية بامبرغ، المخصصة للقديسين بطرس وبولس ، والتي كرسها الحبر الروماني نفسه.

قام القديس هنري الثاني الإمبراطور بترميم العديد من الكنائس التي دمرها الزنادقة، وأسس دور للأيتام، أسس عدة أسقفيات وأديرة.

يعود للقديس هنري الثاني الإمبراطور الفضل في إدراج تلاوة قانون الإيمان في قداس الأحد.

توفى القديس هنري الثاني الإمبراطور يوم 13 يوليو عام 1024.



