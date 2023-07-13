"ملابس فاضحة ورقص يثير الغرائز".. تفاصيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعى المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قرار محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية

وقررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وبث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القبض عليها.

بداية الواقعة

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمي "بلوجر أزياء" سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحررت ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر في حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول، وبمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها في إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.