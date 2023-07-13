بيع وحدات مهنية وإدارية لتوفير الخدمات فى مدينة السادات

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم بيع 10 وحدات مهنية وإدارية في جلسة مزاد علني بحضور ممثل الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل الهيئة عن قطاع التمويل والاستثمار، ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات أن الوحدات بأنشطة مختلفة، مؤكدا أن المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، بجولة مرورية للوقوف على آخر المستجدات بالمدينة، حيث تم المرور والمتابعة على شارع أبوبكر الصديق للوقوف على ما تم من إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من سوق الخضروات والفاكهة بالمنطقة التاسعة، كما تلاحظ وجود بعض الإشغالات من سيارات بيع المشروبات، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية الصباحية والمسائية لضبط الشارع، والتأكيد على نقل بعض الموظفين إلى مقر الحى الثالث بالمكاتب المجهزة بمحور خدمات الحى السادس بشارع أبوبكر الصديق لسهولة متابعة الوضع العام.

وفى نهايه الجولة، كلف رئيس الجهاز مسئولي إدارة التنمية والأمن بضرورة المرور الدوري وإزالة كل المخالفات، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وعدم انتشار العشوائية.