جامعة بنها الأهلية تناقش اللائحة الداخلية وعقد شراكات دولية

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أهمية دور الجامعة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة وبتكلفة مناسبة للطلاب.

جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد" اجتماع قيادات جامعة بنها الأهلية، بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، ومستشاري مجلس الأمناء، ومنسقي البرامج بالجامعة، والقائم بعمل أمين الجامعة.

ووجه الدكتور جمال السعيد، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير لجميع القائمين على جامعة بنها الأهلية منذ تأسيسها حتى تشغيلها لتصبح من أول الجامعات الأهلية التى تم تشكيل مجلس أمناء لها.

من ناحية أخرى استعرض الاجتماع وجهات النظر والرؤى المختلفة حول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، وعقد شراكات وتوأمة مع الجامعات الدولية المرموقة.

كما عرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، الموقف الفعلي للكليات التي بدأت بها الدراسة والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة العام الجديد، من حيث عدد الطلاب الحالي والمتوقع قبولهم في العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.