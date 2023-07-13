حصاد 37 قافلة طبية مجانية فى محافظة دمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن نتائج خطتها للنصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٣ بتنفيذ ٣٧ قافلة طبية مجانية بنطاق المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يلي بيان بما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الفنيه بمديرية الصحة ومشرفي المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

وناقش وكيل الوزارة، خلال لقائه، مؤشرات الأداء للإدارات الفنية بناءً على التقارير الدورية، وذلك لتقييم الأداء والعمل على الخطط الخاصة بتطويرها وتمت مناقشة خطة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "١٠٠ يوم صحة" والتي تم انطلاقها يوم ٢٥ يونيو على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

وجرى مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتأكيد على التدريب المستمر لجميع الفرق المشاركة، والتأكيد على متابعة توافر المخزون من كل المستلزمات اللازمة لاستكمال عمل المبادرة مع استمرار تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

وأكد وكيل وزارة الصحة على مشرفي المبادرة وفرق الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لكل الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني لجميع المواطنين المترددين، واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور فرق التواصل المجتمعى ودور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بمبادرة 100 يوم صحة، ولضمان توفير الأمن الصحي للمواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض.