ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصاد دولى: الشركات الناشئة والجديدة أكثر المستفيدين من تعديلات قانون الاستثمار

دكتور عبدالنبى عبدالمطلب
دكتور عبدالنبى عبدالمطلب

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار وقرارات المساواة بين الشركات الخاصة والشركات الحكومية في الواجبات والالتزامات، وإعلان إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة لشركات القطاع الحكومي- سوف تساعد على زيادة نشاط الشركات والاستثمارات الموجودة في مصر.

وأوضح عبدالمطلب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ذلك قد يسهم في زيادة أعداد الشركات الناشئة، حيث إن الشركات الناشئة والشركات الجديدة تكون أكثر المستفيدين من التعديلات الجديدة. 

وتابع: وبخصوص حجم وقيمة الطروحات الحكومية، فأتوقع أن زيادة حركة النشاط الاقتصادي، خاصة للشركات الكبرى، ستساعد على إنشاء عدد من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير احتياجات الشركات الكبرى من بعض مدخلات الإنتاج، أو حتى خدمات الاستشارات والخدمات القانونية، وهذا سيساعد على انتعاش هذا النوع من الشركات أو المكاتب، وقد يساعد على إنشاء عدد جديد منها.

وأشار الخبير الاقتصادي الدولي إلى أن المشروع يقدم حوافز خاصة بالمرافق التي تصل إلى المشروعات حتى تعمل، مشيرا إلى أنه سيعزز جذب الاستثمارات في الصناعات الثقيلة، حيث أن القانون القائم لا يسمح بإقامة استثمارات في مجالات الحديد والصلب والأسمدة والصناعات البترولية.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات التي تحصل على الموافقة الواحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.

الدكتور عبد النبي عبدالمطلب خبير الأقتصاد الدوالين تعديلات قانون الاستثمار قرارات المساواة الشركات الخاصة والشركات الحكومية الواجبات والالتزامات

الأكثر قراءة

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357 ومدارس الجيزة اليوم

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

حزب المؤتمر السودانى: قمة القاهرة فرصة مهمة لوقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى