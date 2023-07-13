تنفيذ مناورة للتصدي لحرائق السفن في ميناء دمياط (صور)

أجرى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، جولة تفقدية للإدارة المركزية للخدمات البحرية، رافقه خلالها اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية وقيادات الهيئة.

‏ وتضمنت جولة رئيس مجلس الإدارة، المبنى الإداري ومبنى الإعاشة ومخازن قطع الغيار وورشة صيانة الوحدات البحرية أجرى خلالها مناقشات مع العاملين عن طبيعة أعمالهم ومهامهم الوظيفية ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه، كما وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم بما يحقق تنمية قدراتهم مما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بأسلوب العمل داخل الميناء.

وفى ذات السياق أشرف اللواء بحري أحمد حواش على مراحل مناورة متعددة الافتراضات من على متن القاطرة سليمان ، حيث تم افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة ، وقياس كيفية تعامل ربان القاطرة مع الأمر وإخلاء القاطرة من الرصيف حفاظاً على باقي الوحدات البحرية المجاورة.

وكذلك كيفية تعامل الطاقم لمكافحة الحريق وإخلاء المصابين ، وغيرها من الافتراضات المفاجئة التي وجه بها رئيس مجلس الإدارة ، والتي أظهرت حرفية طاقم القاطرة فى التعامل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية ، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية والتنسيق بين مختلف الوحدات البحرية التي شاركت في المناورة.

ميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط