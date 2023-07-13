فى عيدهم.. القس إثناسيوس رزق: الرسل هم أعظم خدام لأعظم خادم

شارك القس اثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمدينة زهور 15 مايو، الأقباط احتفالاتهم بعيد الرسل، الذين يحتفلون بفطره اليوم.

وتحت شعار "أعظم خدام لأعظم خادم"، قال في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: اليوم في عيد الآباء رسل وتلاميذ السيد المسيح نتعلم منهم كيف نخدم.. فلما خدموا اختاروا لخدمتهم هدفا واحدا وهو قد اقترب ملكوت السماوات ولم يعتمدوا علي ذواتهم بل علي الههم الذي ايدهم بالآيات "اشفوا مرضى . طهروا برصا. أقيموا موتى . أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا"، وفي كل هذا لم يبحث عن تدبير الموارد بل ألقوا كل همهم علي الله صاحب الخدمة الذي قال لهم (لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا) ولهذا رأينا فيهم أعظم خدام لأعظم خادم.