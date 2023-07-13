ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فى عيدهم.. القس إثناسيوس رزق: الرسل هم أعظم خدام لأعظم خادم

أثناسيوس رزق
أثناسيوس رزق

شارك القس اثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمدينة زهور 15 مايو، الأقباط احتفالاتهم بعيد الرسل، الذين يحتفلون بفطره اليوم.

وتحت شعار "أعظم خدام لأعظم خادم"، قال في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: اليوم في عيد الآباء رسل وتلاميذ السيد المسيح نتعلم منهم كيف نخدم.. فلما خدموا اختاروا لخدمتهم هدفا واحدا وهو قد اقترب ملكوت السماوات ولم يعتمدوا علي ذواتهم بل علي الههم الذي ايدهم بالآيات "اشفوا مرضى . طهروا برصا. أقيموا موتى . أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا"، وفي كل هذا لم يبحث عن تدبير الموارد بل ألقوا كل همهم علي الله صاحب الخدمة الذي قال لهم (لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا) ولهذا رأينا فيهم أعظم خدام لأعظم خادم.

احتفال عيد الرسل احتفالات عيد الرسل عيد الرسل

الأكثر قراءة

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

تداول امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم عبر السوشيال ميديا

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

الرئيس المعيَّن لـ"COP28" يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى