برلمانى: حيادية الموقف المصرى تدعم نجاح قمة دول جوار السودان

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان، تعكس الاهتمام المصري الكبير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف الاقتتال والصراع الدائر في السودان بشكل فوري ودائم، ووقف المعاناة التي لحقت بالشعب السوداني الشقيق الذي يجب أن يحصل على حقه في العيش في ظل مناخ آمن ومستقر، ومستقبل جيد لهم ولأبنائهم.

وأشار إلى أن الصراع الدائر بين العناصر هناك، يشكل تهديدًا متواصلًا لمستقبل السودان الذي أصبح في خطير شديد ويجب إعمال الحكمة والعقل وتقديم مصلحة البلد على أي مصالح عنصرية.

ولفت "حمودة"، في تصريحات له، إلى أن قمة دول جوار السودان تعبر عن موقف مصر الحيادي الداعم لاستقرار واستقلال السودان دون أي تدخل خارجي في شئونه، فالرؤية المصرية تستند في الأساس إلى حق الشعب السوداني في تحديد مصيره، إلا أن ذلك يكون عبر الأدوات الرسمية المتوافقة مع المعايير الدولية، وليس عن طريق الاقتتال بين عناصره، والذي يودي بالسودان إلى نفق مظلم ومستقبل غامض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حيادية الموقف المصري لا تتنافى مع موقفها الداعم للمؤسسات الوطنية، لأن أساس أي استقرار هو استقرار مؤسساتها، وهو الموقف الذي تعتمد عليه الرؤية المصرية في حل الصراع السوداني، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بثقة جميع الأطراف في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان.

وأوضح النائب عماد سعد حمودة، أن وجود دول جوار السودان، يمثل أهمية كبيرة في حل الصراع في السودان، لكون تلك الدولة متضررًا من هذا الصراع القائم في السودان، سواء من خلال استقبالها للنازحين، أو من خلال تهديدات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يحتم على المجتمع الدولي التكاتف للقيام بدوره والاضطلاع بمسئوليته تجاه الوضع القائم في الإقليم، حتى لا ينذر بكارثة تطال المحيط كله.

واختتم "حمودة" بالتأكيد على أن قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، ستنتج عنها مخرجات تسهم بشكل فاعل في إيجاد حل للصراع السوداني، واللجوء إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أهمية استقرار السودان بالنسبة لمصر التي تربطهما علاقات مصيرية.