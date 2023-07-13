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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم يتابع إجراءات التحول الرقمى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى إطار العمل على تعزيز الرقمنة والتحول الرقمى بمختلف جهات الوزارة، فقد تم تصميم تطبيق Water Net for web بمعرفة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف، وقد تم إصدار شهادة التسجيل والإيداع للتطبيق باسم هيئة الصرف من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هيئة الصرف أطلقت هذا التطبيق- بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية- لخدمة جميع العاملين بالوزارة بجهاتها المختلفة تماشيًا مع خطط الدولة نحو رقمنة الأعمال، ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات للعاملين بالوزارة بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر، ومن ضمن هذه الخدمات تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة، والتعرف اللحظي على بيانات أي مجرى مائى بالطبيعة مع تحديد الموقع الكيلومتري، وتمكين المستخدم من استعراض كل المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأشار لأهمية هذا التطبيق فى توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية فى مصر ، موجها بالإستمرار فى تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دورى لتحقيق أفضل إستفادة من هذا التطبيق ، مع توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المختلفة وتجميع كافة البيانات في مصدر واحد موثق على أن يتم إتاحة هذه البيانات لكافة الجهات .

وقد تم تحسين أداء خدمتي تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلو متري لتسهيل إستخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة .

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف تعمل على تطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية بما يسهم في تحسين إدارة منظومة الصرف على مستوى إدارات وهندسات الصرف بالمحافظات .

كما سبق عقد ورشة عمل حضرها ممثلين عن جهات الوزارة المختلفة لتعميم الإستفادة من هذا التطبيق وتبادل الخبرات بين مختلف العاملين ، كما تم تنفيذ عدة سيناريوهات لإستعراض خدمات التطبيق على الطبيعة .

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية التحول الرقمي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ورشه عمل

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