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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

شركة صينية تضخ استثمارات
شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وانج يو تاو، رئيس شركة نورث بتروليم إنترناشيونال الصينية الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو، والوفد المرافق.

وأشار "الملا"، خلال اللقاء، إلى حرص قطاع البترول على التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية التي تخطط للتوسع في حجم أعمالها في مصر في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز، مشيدًا بالتزام الشركة الصينية في أعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية كشريك مهم لقطاع البترول في بعض مناطق إنتاج البترول والغاز بالصحراوين الشرقية والغربية.

ولفت "الملا"- بحسب بيان لوزارة البترول- إلى أن قطاع البترول يعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل زيادة إنتاج الثروة البترولية التي تعد الهدف الرئيسي في استراتيجية القطاع ويرحب بدعم الشركاء الملتزمين، مؤكدًا سرعة البدء في العمل المشترك مع الشركة الصينية لتنمية حجم أعمالها، لاسيما مع توافر الفرص الواعدة للاستثمار في مناطق امتياز للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.

وأكد الوزير الاهتمام بزيادة الاستثمارات المصرية الصينية المشتركة، لافتًا إلى نجاح الشراكة المصرية الصينية في تصنيع أول حفار بترولي محليًا بنجاح.

من جهته؛ قال رئيس الشركة الصينية إن الشركة التي يمتد نشاطها عالميًا في ٨ دول تتطلع لتعزيز تواجدها والتوسع في مصر في مناطق جديدة وضخ استثمارات لزيادة إنتاج البترول الخام، لافتًا إلى توجه الحكومة الصينية لزيادة التعاون الاستراتيجي مع مصر، خاصة في قطاع البترول والتوسع في العمل معها.

وأشار إلى البرامج الطموحة التي تعتزم تنفيذها لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز في الصحراء الغربية، وأن شركته عقدت مباحثات مكثفة مع هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة الماضية؛ لبحث فرص زيادة التعاون والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأبدى رغبة الشركة في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الشركة المصرية للقابضة للغازات الطبيعية.

وأشار رئيس الشركة إلى رغبة الشركة الصينية مستقبلًا في بحث فرص العمل في مجال تجارة وتداول والغاز في مصر، خاصة أن نشاط مجموعة زينهاو التي تتبعها الشركة يمتد في أنشطة متعددة بكل مراحل سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، بخلاف البحث والاستكشاف.

يشار إلى أن الشركة الصينية بدات أعمالها في مصر عام ٢٠١٤، وتستثمر في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في منطقتي شمال غرب جمسة بالصحراء الشرقية؛ من خلال شركة العمليات المصرية الصينية بترو أمير، وفي منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية، بنسبة ١٠٠%، كما تساهم بنحو ٣٥% في منطقة غرب علم الشاويش بالصحراء الغربية.

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