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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالى طلاب الثانوية ينتظرون انتهاء امتحانات اليوم بـ"خطة مفاجآت"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يختتم طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات الذي شهد أيامًا عصيبة وأخرى رسمت البسمة على وجوههم.

وصباح الخميس، بدأت طالبات مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، التوافد إلى اللجان لأداء امتحاني الأحياء لقسم العلمي علوم والجبر والهندسة لقسم علمي رياضة والفلسفة للقسم الأدبي.

وأمام اللجان، قالت ياسمين علي، شقيقة الطالبة هنا، إنها تنتظر أختها حتى تفاجئها أثناء خروجها.

وقالت، لـ"الدستور"، إنها وضعت خطة لقضاء يوم ممتع ومميز، حيث أكدت أنها ستأخذها لتناول وجبة الفطار أولًا ثم الذهاب للسينما والتمشية في آخر اليوم.

وقرر عاطف فؤاد مفاجأة شقيقته ماريان بشكل مختلف، من خلال شراء هدية لها ووضعها في صندوق سيارته وانتظارها حتى تخرج وتراها بنفسها.

وأكد أن هذا أقل ما يمكن أن يفعله الأهالي مع الطلاب.

وتابع أنه يجب على الأهالي نشر البهجة والفرحة على الطلاب حتى قبل ظهور النتيجة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 يوم الإثنين الموافق 12 شهر يونيو، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

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الثانوية العامة الأحياء الفلسفة الجبر الهندسة الفراغية

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