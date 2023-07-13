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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

كشف مصدر قضائي أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بعد قليل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

وقررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القبض عليها.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمي "بلوجر أزياء" سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر في حقها قرارًا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول، وبمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها في إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

100 ألف جنيه اختصاص اتهامه إسكندرية الاستئناف المقدم القيم الأسرية

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