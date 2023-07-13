أطفال الذكاء الاصطناعى.. تكنولوجيا جديدة تساعد أطباء الخصوبة فى اختيار أفضل الأجنة

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن تكنولوجيا جديدة تساعد أطباء الخصوبة في اختيار أفضل الأجنة للإخصاب والتلقيح الصناعي في المختبرات.

قال التقرير، لقد ثبت أنه يكتشف السرطان وتحديد التجاويف والإجابة على الأسئلة الطبية، وقد يساعد الذكاء الاصطناعي أطباء الخصوبة في اختيار الجنين المثالي للإخصاب في المختبر.

وأضاف التقرير أنه نظرًا لأن واحدة من كل خمس نساء بالغات متزوجات في الولايات المتحدة غير قادرة على الحمل بعد عام من المحاولة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يلجأ الكثيرون إلى التلقيح الاصطناعي للحصول على المساعدة، وعلاج الخصوبة مسؤول عن ما بين 1٪ و 2٪ من مجموع المواليد في الدولة.

وأضافت "فوكس نيوز"، أن العملية ليست مضمونة - وهي مكلفة ، حيث يبلغ متوسطها أكثر من 12000 دولار لكل جلسة، وفقًا للجمعية الأمريكية للطب التناسلي، وتتطلب معظم النساء أكثر من محاولة، وتم تصميم برنامج تقييم الأجنة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمعالجة كميات هائلة من البيانات، بخلاف ما يمكن للعين البشرية اكتشافه - لتبسيط عملية اختيار الأجنة.



قالت دانييلا جيلبوا ، عالمة الأجنة والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: إن التلقيح الاصطناعي هو أحد أهم التطورات الطبية في الخمسين عامًا الماضية لكنه ليس جيدًا بما يكفي.

وأضافت جيلبوا، أن أحد أكبر التحديات هو أن عيادات التلقيح الاصطناعي لا تستطيع مواكبة الطلب المتزايد.

وقالت عالمة الأجنة: "تقوم المزيد من النساء بتجميد بويضاتهن حتى يتمكن من تأخير الولادة والتركيز على حياتهن المهنية ، مما يعني أن الطلب على التلقيح الاصطناعي آخذ في الازدياد لكن العرض محدود".

وأضافت أن تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون ومفيدة فى مجال الطب التناسلي والخصوبة له قيود كبيرة على النمو بسبب نقص القوى العاملة والخبرة المتاحة للعمل في هذه الصناعة، ونظرًا لأن علماء الأجنة محدودون للغاية ويصعب تدريبهم فإن هذه التكنولوجيا ستكون موضع ترحيب كبير”.