ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة بفرع الأهلى فى الشيخ زايد

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية  لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بفرع الأهلي فى الشيخ زايد.

 

تفقد رئيس النادي عملية إنشاء البوابات الجديدة بشارع النزهة وأماكن انتظار السيارات الملحقة بها، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف، وتجرى حاليًّا أعمال التشجير والتشطيبات النهائية؛ لتكون جاهزة لخدمة الأعضاء في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

رافق الخطيب خلال الجولة، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع النادي بالشيخ زايد، ومهندسو الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروعات.

 

استمع الخطيب لشرح وافٍ من المهندس سامح، عن خطة العمل في المنشآت الجديدة ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقًا للمواعيد المحددة، وبأفضل المواصفات وأرقى الخامات لخدمة الأعضاء.

 

حرص الكابتن محمود الخطيب على متابعة الأعمال الإنشائية في منطقة المسجد الجديد، والتي أوشكت على الانتهاء، ليتم البدء فورًا في تجهيز المسجد بأعمال الإنارة والفرش؛  لافتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل.

 

تفقد رئيس النادي أيضًا المنطقة الجديدة المخصصة لتركيب الشاشة العملاقة والتي تتسع لأكثر من ٢٠٠٠ عضو، وملحق بها منافذ خدمية ويجرى العمل بها اعتبارًا من الغد للانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع، وكذلك المنطقة المخصصة لإنشاء حمام السباحة الجديد على مساحة ٧ آلاف متر تقريبًا، وتشمل حمام سباحة للتدريب والمسابقات، وملحق به منطقة ألعاب مائية للأطفال وغرف خلع ملابس.

 

تضمنت الجولة تفقده لملاعب النجيل الصناعي الجديدة، التي تم الانتهاء منها وفقًا لأفضل المعايير، وأصبحت جاهزة للعمل، بعد تشجيرها وتزويدها بكشافات إنارة على أعلى مستوى. 

الكابتن محمود الخطيب الاهلى الشيخ زايد فرع الأهلي في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

تقارير مغربية: نجم الجيش الملكى يقترب من الدورى المصرى

تبدأ الثلاثاء.. موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

الآمال بانتهاء زيادة الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى