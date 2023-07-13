تقارير مغربية: نجم الجيش الملكى يقترب من الدورى المصرى

أفادت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم، أن رضا سليم نجم فريق الجيش الملكي أبلغ إدارة ناديه برفض الاستمرار في صفوف الفريق والرحيل خلال الميركاتو الصيفي.

وكان رضا سليم قد توج مؤخرًا مع الجيش الملكي ببطولة الدوري المغربي، كما نال جائزة أفضل لاعب محلي بعدما حصد جائزة هداف البطولة المغربية برصيد 11 هدفًا.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن رضا سليم أبلغ مسئولي الجيش الملكي بإصراره على الرحيل عن الفريق وخوض تجربة جديدة خارج الدوري المغربي.

ويحاول مسؤولو النادي المغربي، إقناع اللاعب بالبقاء والعدول عن قرار الرحيل من خلال تعديل عقده وزيادة راتبه بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق وقيادته لتحقيق لقب الدوري.

وحاول إدارة الجيش الملكي بذل أقصى جهد لإقناع اللاعب إلا أنه أصر على الخروج وعدم الاستمرار مع الفريق.

الصحيفة المغربية أكدت على أن اللاعب باتت وجهته المقبلة منحصرة بين الدوريين الإماراتي والمصري خلال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد كشفت في وقت سابق عن دخول الأهلي وبيراميدز والزمالك في مفاوضات مع رضا سليم.