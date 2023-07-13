المالية: قرار إلغاء إعفاءات شركات دولية من الضرائب بمثابة تحفيز مباشر للاستثمار

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قرار إلغاء إعفاءات شركات دولية من الضرائب بمثابة تحفيز مباشر للاستثمار، حيث سيعمل هذا القانون على تهيئة مجال الاستثمار في مصر بصورة كبيرة.

تحفيز مناخ الاستثمار

وأكد رامي يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن هذا القانون سيتم العمل به بعد النشر في الجريدة الرسمية، حيث من المفترض أن ينتهي البرلمان من النظر في القانون حتى يتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة الرئيس سيتم النشر في الجريدة الرسمية.

العدالة والتوازن

وتابع:" هذا القانون يضمن العدالة والتوازن في تعامل الحكومة مع المستثمر الوطني والدولي".

الجدير ذكره، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتحفيز سوق الاستثمار في مصر بكل الطرق والوسائل، حيث تم عرض الكثير من التحفيزات والمنح لتنشيط قطاع الاستثمار، كما أن الدولة حرصت على إزالة كافة المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمر المحلي والدولي.