الإحصاء: نمو حركة الصادرات المصرية عبر ميناء بورسعيد وسفاجا خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة صادرات مصر عبر ميناء بورسعيد، وسفاجا رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى 14.5 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 19.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.2 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصادرات عبر ميناء بورسعيد 697.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 654.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.5 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات عبر ميناء سفاجا إلى حدود 299.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 261.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر المناظرة من العام السابق عليه.

بينما سجلت الصادرات عبر ميناء الإسكندرية أكبر تراجع إلى حدود 5.4 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 7.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره مليارى دولار، يليه ميناء السويس بنحو 2.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ملياري دولار.

وقدرت الصادرات عبر ميناء الدخيلة بنحو 662.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 937.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 275.1 مليون دولار.