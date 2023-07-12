حبس 5 أشخاص بتهمة التعدى على صاحب شركة وسرقته فى الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس 5 أشخاص، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة السطو على صاحب شركة سياحة بالطريق العام وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على 5 أشخاص متهمين بالسطو على صاحب شركة سياحة بالطريق العام وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه بأحد الشوارع بالطالبية.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة سياحة مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة الحقيبة، والتعدي عليه بالضرب خلال محاولات رفضه إعطاءهم الحقيبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة، تم استهداف الجناة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه.