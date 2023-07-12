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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالعلامة الكاملة.. تأهل 4 مصريات لنهائى بطولة العالم للخماسى الحديث للشابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تأهل الرباعي فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد وريتاج علاء لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي بطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا، خلال الفترة من 10 يوليو حتى 17 من الشهر ذاته.

وتمكنت "فريدة" من تصدر التصفية الأولى من مسابقة فردي البنات بمجموع نقاط 1296 نقطة، فيما جاءت زميلتها "جنة" بالترتيب التاسع لنفس التصفية وحققت 1216 نقطة ليتأهل الثنائي للنهائي.

وفي التصفية الثانية صعدت "سارة" ومواطنتها "ريتاج" للنهائي عقب تواجدهما بالترتيب الخامس والسادس تواليا، وبرصيد 1191 و1189 نقطة.

وتنص لوائح مسابقات الشباب والناشئين على تأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن عشر من كل تصفية للدور النهائي الذي يضم 36 لاعبًا.

وانطلقت البطولة بالأمس، واستطاعت مصر التتويج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعببين ولاعبات ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردًا.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

اتحاد الدول الاتحاد الدولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التكنولوجيا العربية للعلوم النقل البحري بالإسكندرية بالعلامة الكاملة بطولة العالم للخماسي الحديث

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