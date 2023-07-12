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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

بيل جيتس: تطور الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى مشاكل فى المدارس

بيل جيتس
بيل جيتس

قال بيل جيتس - المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت “Microsoft”، اليوم الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى مشاكل في التعليم والمدارس بشكل خاص.

وقال جيتس: "أعتقد  أن النماذج مثل تطبيق تشات جي بي تي ChatGPT هى أهم تقدم تكنولوجى منذ اختراع الكمبيوتر الشخصى، مشيرا إلى أن تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى مشاكل مثل التزييف العميق والخوارزميات المتحيزة والغش فى المدارس، لكنه يتوقع أن المشكلات الناشئة عن التكنولوجيا قابلة للحل وذلك وفقا لما نقلته شبكة “سي ان ان” الأمريكية .

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إيلون ماسك يعلن إنشاء شركة جديدة متخصصة فى الذكاء الاصطناعى

إيلون ماسك يعلن إنشاء شركة جديدة متخصصة فى الذكاء الاصطناعي

هذا وأعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الأربعاء، عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "xAI" بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".

وذكر موقع الشركة الإلكتروني في بيان أن "ماسك، سيشارك مع فريقه المزيد من المعلومات على ميزة "تويتر سبيس" يوم الجمعة عن الشركة الجديدة".

وأوضح بيان الشركة أن "أعضاء الفريق العاملين بشركة xAI تدربوا وعملوا في شركات من بينها "DeepMind" و"OpenAI" و"Google Research" و"Microsoft Research" و"Tesla".

وأضاف أن "أعضاء الفريق العاملين بشركة "xAI" قد عملوا في مشاريع بما في ذلك "DeepMind’s AlphaCode" و"OpenAI's GPT-3.5" و"GPT-4 chatbots".

وسبق وقال موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، إن الولايات المتحدة تنشئ أول مشروع في مدينة نيويورك لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال البناء والتشييد لزيادة الكفاءة بشكل كبير من حيث التكاليف والعمالة ووقت الإدارة والموارد.

وقال الموقع الأمريكي، إن مبنى جديد قبالة كولومبوس سيركل هو الآن أول مشروع في مدينة نيويورك لتطبيق تكنولوجيا بناء الذكاء الاصطناعي، لزيادة الكفاءة بشكل كبير من حيث التكاليف والعمالة ووقت الإدارة والموارد، وأيضًا البرج السكني الشاهق المكون من 26 طابقًا والذي تبلغ مساحته 197000 قدم مربع، ويقع جنوب غرب سنترال بارك في 1841 برودواي ، ويستخدم منصة البناء القائمة على الذكاء الاصطناعي.

بيل جيتس سي ان ان الكمبيوتر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ChatGPT

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